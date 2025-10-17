Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.10.2025 14:18:36

American Express erhöht Prognose für Gesamtjahr

NEW YORK (awp international) - Der Kreditkartenanbieter American Express (Amex) hat nach einem guten dritten Quartal seine Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. So geht das Management nun von einem Umsatzwachstum von 9 bis 10 Prozent aus und einem Gewinn je Aktie von 15,20 bis 15,50 US-Dollar, wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Zuvor hatte Amex-Chef Stephen Squeri nur einen Umsatzanstieg um 8 bis 10 Prozent und einen Gewinn je Aktie von 15 bis 15,50 Dollar erwartet. Die Aktie gibt im vorbörslichen US-Handel dennoch leicht nach.

Die anfängliche Nachfrage nach der überarbeiteten Platinum-Karte übertraf die Erwartungen des Unternehmens, wobei sich die Zahl der Kontoeröffnungen in den USA im Vergleich zum Stand vor der Überarbeitung verdoppelte, so der Amex-Chef laut Mitteilung.

Im dritten Quartal stiegen die abgerechneten Zahlungen um 9 Prozent auf 421 Milliarden US-Dollar (rund 361 Mrd Euro). Der Umsatz legte um 11 Prozent zu auf einen Rekordwert von rund 18,4 Milliarden Dollar. Analysten hatten hier mit weniger gerechnet. Unter dem Strich stieg der Nettogewinn deutlich um 16 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar.

Die Vorsorge für Kreditausfälle sank um rund 100 Millionen auf 1,3 Milliarden Dollar. Die gesamten Kosten erhöhten sich um 10 Prozent auf 13,3 Milliarden Dollar und lagen damit leicht über den Erwartungen von Analysten.

Anders als Visa und Mastercard wickelt American Express nicht nur Kartenzahlungen ab, sondern vergibt auch Kredite. Zudem zielt Amex verstärkt auf zahlungskräftige Kunden ab, die für vergleichsweise hohe Kartengebühren unter anderem Rabatte auf Reisen und Zugang zu den Flughafen-Lounges von American Express bekommen./err/jkr/jha/