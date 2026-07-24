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24.07.2026 16:48:36

American Express enttäuscht trotz erhöhtem Jahresziel - Aktie sackt ab

MasterCard
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(Ausführliche Fassung)

NEW YORK (awp international) - Die Kauffreude seiner Kunden stimmt den US-Kreditkartenanbieter American Express optimistischer für das laufende Jahr. Konzernchef Stephen Squeri rechnet nun mit einem Umsatzplus von zehn Prozent und fasst damit das obere Ende der bisherigen Zielspanne ins Auge. Der Gewinn je Aktie soll weiterhin 17,30 bis 17,90 US-Dollar erreichen. Anleger zeigten sich jedoch von den Einnahmen aus Kartengebühren und der Umsatzentwicklung im zweiten Quartal enttäuscht.

Für die Amex-Aktie ging es zuletzt um mehr als sechs Prozent nach unten. Das Papier war damit grösster Verlierer im Leitindex Dow Jones Industrial.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 19,6 Milliarden US-Dollar (17,2 Mrd Euro), wie American Express am Freitag in New York mitteilte. Der Überschuss legte um acht Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar zu und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Die Ausgaben der Kunden mit Amex-Karten seien um neun Prozent gewachsen, berichtete Squeri. American Express legte 1,1 Milliarden Dollar für faule Kredite zur Seite und damit weniger als ein Jahr zuvor.

Anders als Visa und Mastercard wickelt American Express nicht nur Kartenzahlungen ab, sondern vergibt auch Kredite. Zudem zielt Amex verstärkt auf zahlungskräftige Kunden ab, die für vergleichsweise hohe Kartengebühren unter anderem Rabatte auf Reisen und Zugang zu Flughafen-Lounges bekommen./stw/he

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