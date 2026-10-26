American Express: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

American Express gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5.42 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4.14 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.57 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.96 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch