American Express-Aktie gibt ab: Konzern profitiert von Ausgabefreude und Aktienverkauf - Stellenabbau geplant

Konzernchef Steve Squeri versucht auf diese Weise die steigenden Kosten im Griff zu halten. Das entspreche fünf Prozent der insgesamt 78.000 Beschäftigten, sagte der Manager am Freitag Bloomberg TV. Mit dem Stellenabbau ist American Express im Finanzsektor nicht allein: Gerade erst kündigte die britische Bank Barclays die Streichung von 5.000 Jobs an, und auch die US-Bank Citigroup hat im grossen Stil Stellen gekürzt.

An der Börse reagierten die Anleger auf die Quartalszahlen des Konzerns. Während Squeri sein Gewinnziel für 2026 anhob, hatten Analysten mit noch höheren Kartenumsätzen der Kunden gerechnet. Die Aktie verlor im NYSE-Handel zuletzt 2,85 Prozent auf 315,71 US-Dollar.

Dabei wird Squeri angesichts der Kauffreude der Kunden optimistischer für das laufende Jahr. Der Gewinn je Aktie soll nun 18,30 bis 18,60 US-Dollar erreichen, wie das US-Unternehmen in New York mitteilte. Das sind mindestens 40 Cent mehr als bisher für den Höchstfall angepeilt.

Im dritten Quartal profitierte American Express zusätzlich vom Verkauf seiner Beteiligung an der Global Business Travel Group, der gut 750 Millionen Dollar nach Steuern einbrachte.

Im abgelaufenen Quartal steigerte das Unternehmen seinen Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 20,1 Milliarden Dollar (17,9 Mrd Euro). Der Überschuss wuchs auch dank des Sondereffekts aus dem Anteilsverkauf um 28 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar. Doch auch ohne diesen Posten verdiente American Express mehr als von Analysten erwartet. Einen Teil der Sondereinnahmen gab das Unternehmen für ein Effizienzprogramm aus.

Anders als Visa und Mastercard wickelt American Express nicht nur Kartenzahlungen ab, sondern vergibt auch Kredite. Zudem zielt Amex verstärkt auf zahlungskräftige Kunden ab, die für vergleichsweise hohe Kartengebühren unter anderem Rabatte auf Reisen und Zugang zu Flughafen-Lounges bekommen.

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NEW YORK (awp international)