American Electric Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

American Electric Technologies liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat American Electric Technologies die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat American Electric Technologies 14.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 26.97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20.3 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch