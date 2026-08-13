American Electric Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

American Electric Technologies präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

American Electric Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.030 USD je Aktie gewesen.

American Electric Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 31.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch