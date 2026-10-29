American Electric Power: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

American Electric Power liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat American Electric Power die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13.99 Prozent auf 6.83 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch