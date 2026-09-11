American Eagle Outfitters gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

American Eagle Outfitters gab am 09.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.450 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1.38 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.28 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch