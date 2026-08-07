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07.08.2026 06:37:00
American Coastal Insurance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
American Coastal Insurance liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat American Coastal Insurance die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.44 USD. Im Vorjahresviertel hatte American Coastal Insurance 0.530 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat American Coastal Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 79.3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8.25 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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