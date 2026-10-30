American Business Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

American Business Bank präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

American Business Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.56 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.65 Prozent auf 54.7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 51.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch