American Bitcoin A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

American Bitcoin A hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte American Bitcoin A -5.250 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 67.0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte American Bitcoin A 1.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch