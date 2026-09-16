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16.09.2026 06:37:00
American Battery Technology Company Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
American Battery Technology Company Registered hat am 14.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.15 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 196.04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.2 Millionen USD ausgewiesen.
Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0.580 USD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0.580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 21.74 Millionen USD gegenüber 4.29 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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