American Axle Manufacturing vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

American Axle Manufacturing hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz lag bei 2.96 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 92.40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch