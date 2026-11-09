American Axle Manufacturing präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

American Axle Manufacturing äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.070 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2.91 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte American Axle Manufacturing 1.51 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch