American Assets Trust Aktie 11756506 / US0240131047
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.02.2026 05:43:37
American Assets Trust, Inc. Bottom Line Declines In Q4
(RTTNews) - American Assets Trust, Inc. (AAT) announced a profit for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $3.15 million, or $0.05 per share. This compares with $8.98 million, or $0.15 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 3.0% to $110.09 million from $113.46 million last year.
American Assets Trust, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.15 Mln. vs. $8.98 Mln. last year. -EPS: $0.05 vs. $0.15 last year. -Revenue: $110.09 Mln vs. $113.46 Mln last year.
Nachrichten zu American Assets Trust Inc.
|
02.02.26
|Ausblick: American Assets Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: American Assets Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: American Assets Trust vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: American Assets Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)