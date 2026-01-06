American Airlines Aktie 22053992 / US02376R1023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.01.2026 17:30:57
American Airlines Rolls Out Free High-Speed Wi-Fi Across Most Of Its Fleet
(RTTNews) - American Airlines Group Inc (AAL) has announced on Tuesday that it is rolling out free, high-speed satellite Wi-Fi for AAdvantage members, thanks to AT&T.
This is set to be available on more planes than any other airline in the world. Starting this month, the service will be offered on over 2 million flights each year, with full access on all narrowbody and dual-class regional planes by early spring.
American Airlines mentioned that this move is in response to the growing need for reliable Wi-Fi on board and will help them improve personalization and digital travel services in the future.
AAL is currently trading at $15.98, up $0.15 or 0.92 percent on the Nasdaq.
Nachrichten zu American Airlines Inc
|
23.10.25
|Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.07.25
|American Airlines-Aktie knickt ein: Prognose enttäuscht (AWP)
Analysen zu American Airlines Inc
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX nimmt 25'000-Punkte-Marke ins Visier -- Wall Street höher -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutschen Aktienmarkt legen am Dienstag zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.