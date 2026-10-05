American Airlines Aktie 22053992 / US02376R1023
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05.10.2026 15:28:44
American Airlines lässt Vielflieger Flüge mit Bargeld und Meilen bezahlen
American AirlinesAmerican Airlines hat für Mitglieder ihres Vielfliegerprogramms "AAdvantage" die Bezahlung mit einer Kombination aus Bargeld und Meilen eingeführt, wie die US-Fluggesellschaft mitteilte. Berechtigte Mitglieder können in den kommenden Wochen auf der Webseite und in der App per Schieberegler festlegen, wie viele Meilen sie einsetzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
10.73 CHF -0.98%
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