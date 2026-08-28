American Airlines Aktie 22053992 / US02376R1023
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28.08.2026 09:59:00
American Airlines erweitert Snack-Auswahl in der Economy Class
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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23.04.26
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14.04.26
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Analysen zu American Airlines Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.