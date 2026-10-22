|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Gewinnwarnung
|
22.10.2026 17:16:37
American Airlines-Aktie höher: Airline rechnet wegen hoher Kerosinpreise mit Jahresverlust
Die Fluggesellschaft American Airlines rechnet wegen der stark gestiegenen Kerosinpreise in diesem Jahr jetzt auf jeden Fall mit roten Zahlen.
Die Gewinnwarnung ist für American Airlines schon die dritte in diesem Jahr. Wie andere Fluggesellschaften leidet das Unternehmen unter den Folgen des Iran-Kriegs. Seit Beginn der Angriffe von Israel und den USA auf das Land sind die Ölpreise extrem in die Höhe geschossen. Fluggesellschaften kaufen Treibstoff zwar grossenteils zu vorab gesicherten Preisen ein, aber nur zu einem Teil und nur für eine gewisse Zeit im Voraus. Mit gewisser Verzögerung schlagen die Marktpreise dann doch auf die Kosten der Airlines durch.
Allein für das vierte Quartal rechnet American Airlines mit etwa 2,8 Milliarden Dollar höheren Treibstoffkosten als ein Jahr zuvor. Die Konzernspitze denkt daher darüber nach, bei anhaltend hohen Kerosinpreisen künftig Flugverbindungen zu streichen. Auch andere Gesellschaften setzen angesichts der hohen Belastungen stärker auf Rentabilität statt auf Marktanteile.
Im dritten Quartal steigerte das Unternehmen seinen operativen Umsatz im Jahresvergleich zwar um 19 Prozent auf 16,3 Milliarden Dollar. Die Treibstoffkosten wuchsen jedoch um mehr als zwei Drittel auf 4,6 Milliarden Dollar. Unter dem Strich wuchs der Quartalsverlust daher von 114 auf 269 Millionen Dollar.
/stw/mis/he
FORT WORTH (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu American Airlines Inc
|
22.10.26
|Airfares will not return to pre-Iran war levels, American Airlines warns (Financial Times)
|
21.10.26
|Ausblick: American Airlines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: American Airlines stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.04.26
|American Airlines-Aktie dennoch in Grün: Gewinnziel gesenkt (AWP)
|
23.04.26
|Ausblick: American Airlines legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu American Airlines Inc
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.