American Acquisition Opportunity A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

American Acquisition Opportunity A äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Umsatzseitig wurden 2.2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte American Acquisition Opportunity A 1.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch