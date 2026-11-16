American Acquisition Opportunity A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

American Acquisition Opportunity A veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 66.15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch