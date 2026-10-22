America Movil SAB de CV Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

America Movil SAB de CV Registered B hat am 20.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.41 MXN. Im letzten Jahr hatte America Movil SAB de CV Registered B einen Gewinn von 0.380 MXN je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 250.63 Milliarden MXN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte America Movil SAB de CV Registered B 232.92 Milliarden MXN umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0.410 MXN geschätzt. Der Umsatz war auf 245.19 Milliarden MXN geschätzt worden.

Redaktion finanzen.ch