America Movil SAB de CV hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

America Movil SAB de CV hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

America Movil SAB de CV hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.41 MXN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.380 MXN je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 250.63 Milliarden MXN vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 232.92 Milliarden MXN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch