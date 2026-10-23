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23.10.2026 06:37:00
America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16.10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.51 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 12.50 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 8.40 MXN sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 245.21 Milliarden MXN gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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