America Movil SAB de CV (A) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

America Movil SAB de CV (A) präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.41 MXN gegenüber 0.380 MXN im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat America Movil SAB de CV (A) 250.63 Milliarden MXN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 232.92 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch