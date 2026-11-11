America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.030 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22.3 Millionen USD – eine Minderung von 1.02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch