America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert ein EPS von -0.350 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11.78 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch