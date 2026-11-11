Ameresco A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ameresco A hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.59 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 580.3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ameresco A einen Umsatz von 526.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch