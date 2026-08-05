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05.08.2026 06:37:00
Ameresco A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Ameresco A hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0.18 USD gegenüber 0.240 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 515.5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 472.3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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