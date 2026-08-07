AMERCO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AMERCO präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.58 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.680 USD je Aktie erzielt worden.

AMERCO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.68 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.63 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch