Amerco Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Amerco Registered hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.58 USD, nach 0.680 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.68 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.63 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch