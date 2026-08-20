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20.08.2026 06:37:00
Amer Sports zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Amer Sports äusserte sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.63 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32.06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amer Sports einen Umsatz von 1.24 Milliarden USD eingefahren.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0.105 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 1.54 Milliarden USD ausgegangen.
Redaktion finanzen.ch
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