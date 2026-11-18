Amer Sports hat am 17.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amer Sports 0.250 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23.51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.17 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0.355 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2.13 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch