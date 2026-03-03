Amer Sports Incorporation Registered Shs Aktie 132063100 / KYG0260P1028
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.03.2026 17:16:19
Amer Sports Shares Fall 7% After Pricing Public Share Offering
(RTTNews) - Amer Sports, Inc. (AS) shares declined 6.70 percent to $35.35, down $2.54, after the company priced a public offering of 20,604,396 ordinary shares at $36.40 per share.
The stock is currently trading at $35.35, compared with a previous close of $37.89. It opened at $36.74 and has traded between $35.22 and $36.74 during the session on the New York Stock Exchange. Trading volume stands at 6.34 million shares, above its average volume of 3.98 million shares.
Amer Sports expects to use the net proceeds, along with cash on hand, to redeem its 6.750 percent Senior Secured Notes due 2031 and pay related expenses. The underwriters have a 30-day option to purchase up to an additional 3,090,659 shares.
The stock has traded in a 52-week range of $20.21 to $42.76.
Nachrichten zu Amer Sports Incorporation Registered Shs
|
23.02.26
|Ausblick: Amer Sports gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Amer Sports präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Erste Schätzungen: Amer Sports legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Amer Sports Incorporation Registered Shs
Mittwoch 18 Uhr live: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst
Im Webinar am Mittwochabend erfährst du, wie du jede Aktie in eine regelmässige Einnahmequelle verwandelst, statt nur auf grüne Vorzeichen zu hoffen!Schnell Plätze sichern!
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: SMI kräftig unter Druck -- DAX deutlich unter 24'000 Punkten -- US-Börsen mit Kursrutsch -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. An den US-Börsen geht es abwärts. Am Dienstag präsentierten sich auch die Börsen in Fernost mit Abgaben.