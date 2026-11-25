Amentum hat am 23.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.71 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amentum ein EPS von 0.160 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 3.62 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 7.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amentum 3.93 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1.38 USD gegenüber 0.270 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 13.83 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 3.95 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 14.39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch