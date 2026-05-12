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Amentum Holdings Aktie 138405808 / US0239391016

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12.05.2026 03:23:33

Amentum Holdings, Inc. Profit Climbs In Q2

Amentum Holdings
19.75 EUR -4.10%
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(RTTNews) - Amentum Holdings, Inc. (AMTM) revealed earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $54 million, or $0.22 per share. This compares with $4 million, or $0.02 per share, last year.

Excluding items, Amentum Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $148 million or $0.60 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 0.4% to $3.478 billion from $3.491 billion last year.

Amentum Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $54 Mln. vs. $4 Mln. last year. -EPS: $0.22 vs. $0.02 last year. -Revenue: $3.478 Bln vs. $3.491 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.25 To $ 2.45 Full year revenue guidance: $ 13.950 B To $ 14.300 B

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’721.48 19.88 B62SOU
Short 14’002.97 13.96 B0PS9U
Short 14’539.79 8.86 S1MBTU
SMI-Kurs: 13’212.96 13.05.2026 17:31:05
Long 12’642.16 19.15 SI6BUU
Long 12’372.26 13.81 S9OBOU
Long 11’830.02 8.81 SQFBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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