Amentum hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Amentum hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.27 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amentum ein EPS von 0.040 USD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 3.49 Milliarden USD, gegenüber 3.56 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.99 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch