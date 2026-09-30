AMEN Properties stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AMEN Properties hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 26.23 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4.06 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 0.7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMEN Properties 0.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch