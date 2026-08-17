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17.08.2026 06:37:00
Ame Kaze Taiyo,Inc Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ame Kaze Taiyo,Inc Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -17.91 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ame Kaze Taiyo,Inc Registered ein EPS von -11.520 JPY in den Büchern gestanden.
Ame Kaze Taiyo,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 164.6 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 170.4 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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