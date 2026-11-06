Amdocs: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Amdocs hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amdocs ein EPS von 0.880 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.79 Prozent auf 1.19 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4.68 USD. Im Vorjahr waren 5.05 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4.70 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Amdocs 4.53 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch