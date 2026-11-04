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Quartalszahlen im Fokus 04.11.2026 22:03:00

AMD liefert starke Zahlen und stellt weiteres Wachstum in Aussicht - Aktie höher

AMD liefert starke Zahlen und stellt weiteres Wachstum in Aussicht - Aktie höher

Das Zahlenwerk des Chipriesen AMD war mit Spannung erwartet worden. Dabei hatten Anleger nicht nur Umsatz und Ergebnis im Blick.

AMD
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AMD (Advanced Micro Devices) hat am Dienstag nach US-Börsenschluss die Geschäftszahlen für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2027 veröffentlicht. Dabei konnte der Halbleiterkonzern sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten übertreffen.

AMD übertrifft Erwartungen bei Umsatz und Gewinn

Beim Gewinn je Aktie hatten die Experten im Vorfeld mit durchschnittlich 1,95 US-Dollar gerechnet. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte AMD noch einen Gewinn von 0,75 US-Dollar je Aktie erzielt. Mit einem tatsächlichen Ergebnis von 2,05 US-Dollar je Aktie lag der Konzern nun über der durchschnittlichen Analystenschätzung.

Auch beim Umsatz hatten die Analysten mit einem deutlichen Wachstum gerechnet. Während die Prognosen im Schnitt bei 13,10 Milliarden US-Dollar lagen und AMD im Vorjahreszeitraum noch Erlöse von 9,25 Milliarden US-Dollar verbucht hatte, belief sich der tatsächliche Umsatz nun auf 13,4 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf das Unternehmen auch in dieser Hinsicht die Erwartungen.

KI-Boom heizt AMD-Wachstum weiter an

AMD profitiert weiter stark von der hohen Chipnachfrage im Zuge des KI-Booms. So legte der Konzern im dritten Quartal deutlich zu. Auch für den Schlussabschnitt erwartet AMD ein starkes Wachstum, was darauf schliessen lässt, dass die Nachfrage nach Halbleitern für Rechenzentren ungebremst bleibt. Sowohl die Zahlen als auch die Prognose fielen besser aus als am Markt erwartet.

Der Umsatz von AMD stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar (knapp 12 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstagabend nach US-Börsenschluss in Santa Clara mitteilte. Dabei entfiel der Löwenanteil auf den Bereich Rechenzentren. Im Geschäft mit PCs und Spielen nahm AMD hingegen einen Rückgang hin.

Im laufenden letzten Vierteljahresabschnitt soll der Erlös auf circa 17 Milliarden Dollar zulegen, plus oder minus drei Prozent. Das wären fast zwei Drittel mehr als noch im vierten Quartal 2025. Die um Sonderposten bereinigte Bruttomarge soll in den drei Monaten bis Ende Dezember bei rund 55 Prozent liegen und damit um einen Prozentpunkt niedriger als im zweiten und dritten Quartal.

Das operative Ergebnis zog im dritten Quartal um 123 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar an. Umsatz und Ergebnis fielen besser als erwartet aus.

An der Börse sorgen die Quartalszahlen für positive Reaktionen: Die AMD-Aktie gewann an der NASDAQ 1,01 Prozent auf 488,78 US-Dollar.!-- sh_cad_5

Nach dem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch von fast 660 Dollar ging es um fast 200 Dollar oder rund 30 Prozent nach unten. Trotz der Verluste ist das Papier im bisherigen Jahresverlauf kräftig im Plus. Seit Ende 2025 zog der Börsenwert bis zum Handelsende am Dienstag um 126 Prozent auf 790 Milliarden Dollar an. Anfang Oktober war das Unternehmen zeitweise mehr als eine Billion Dollar wert.

Der Ausblick könnte neue Signale liefern, dass die Ausgaben für KI nachhaltig sind - was verunsicherte Investoren beruhigen dürfte. Die Aktien von Chipherstellern und anderen Technologieunternehmen waren in den vergangenen Wochen unter Druck geraten, da Sorgen hinsichtlich einer Blasenbildung im Bereich der KI-Infrastruktur aufkamen.

"Die Geschäftsergebnisse von AMD sind zugleich ein Prüfstein für die eigene Leistungsfähigkeit des Unternehmens wie auch für den KI-Sektor insgesamt", erklärte Jacob Bourne, Analyst bei Emarketer. Die Ergebnisse dürften den Investoren - angesichts des jüngsten Ausverkaufs bei Technologie- und Halbleiteraktien - neuen Mut machen, zumal Anleger die Ausgaben für KI und deren Renditen zunehmend kritisch hinterfragten.

Eine mögliche Schwachstelle könnten Investoren bei dem erwarteten Rückgang der bereinigten Bruttomarge sehen.

Konzernchefin Lisa Su zeigte sich in einer Analystenkonferenz optimistischer für das längerfristige Wachstum. Das Unternehmen erwartet für das kommende Jahr einen Umsatzanstieg von mehr als 80 Prozent, was über den Erwartungen der Analysten von 75 Prozent liegt. Die Erlöse aus dem Bereich Rechenzentren sollen sich mehr als verdoppeln und könnten bis zu 80 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen. Im dritten Quartal wurden diese Umsätze mit 8,5 Milliarden Dollar fast verdoppelt.

Das Unternehmen "ist fest davon überzeugt, dass es in der Lage ist, auch in den kommenden Jahren ein aussergewöhnliches Umsatzwachstum zu erzielen, wobei der Gewinn sogar noch schneller wachsen wird", so Su.

Claudia Stephan, Thomas Zoller, Alexandra Hesse, Redaktion Finanzen.ch

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