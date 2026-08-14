AMD Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AMD Industries veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.76 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.790 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40.76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 866.7 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.22 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch