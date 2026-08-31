AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend fester

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,7 Prozent auf 468,98 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'682 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 475,75 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 466,24 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'517'072 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Bei einem Wert von 584,70 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 19,79 Prozent niedriger. Am 09.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,24 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 68,18 Prozent sinken.

AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 04.08.2026 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,54 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 11.54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 50,11 Prozent gesteigert.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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