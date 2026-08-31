AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) legt am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 468,76 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'665 Punkten liegt. Bei 475,75 USD erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 466,24 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 745'980 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 584,70 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 24,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 149,24 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2025). Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 214,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.69 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 7,63 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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