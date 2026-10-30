AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagabend im Keller

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 12,3 Prozent auf 496,50 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'557 Punkten liegt. Bei 492,24 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 508,97 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 5'176'292 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Am 07.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 658,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,63 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 188,24 USD am 04.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 62,09 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 04.08.2026 äusserte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 50,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2026 7,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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