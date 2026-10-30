AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag im Tiefenrausch

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 9,5 Prozent auf 512,80 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'610 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 507,38 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 508,97 USD. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 2'594'656 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2026 auf bis zu 658,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 188,24 USD am 04.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 63,29 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,54 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.54 Mrd. USD im Vergleich zu 7.69 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger Experten zufolge am 02.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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