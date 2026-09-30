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30.09.2026 20:27:13
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) verteidigt am Mittwochabend Tendenz
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 607,75 USD bewegte sich die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr bei 607,75 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'692 Punkten notiert. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf 615,17 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 600,10 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 609,48 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 1'610'310 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 26.09.2026 auf bis zu 638,83 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 4,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 159,36 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 73,78 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 04.08.2026 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 11.54 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,63 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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