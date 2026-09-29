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29.09.2026 20:27:13

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Dienstagabend freundlich

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Dienstagabend freundlich

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 610,86 USD zu.

AMD
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 610,86 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'669 Punkten steht. Kurzfristig markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 624,09 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 616,50 USD. Zuletzt wechselten 1'654'777 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 26.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 638,83 USD. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 4,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 159,36 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,91 Prozent.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11.54 Mrd. USD gegenüber 7.69 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 03.11.2026 gerechnet.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,63 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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