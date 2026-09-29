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29.09.2026 16:29:00

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag in Grün

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag in Grün

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 615,84 USD.

AMD
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Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 615,84 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'685 Punkten tendiert. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 624,09 USD zu. Bei 616,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 896'707 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 26.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 638,83 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 159,36 USD erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 74,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. AMD (Advanced Micro Devices) liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,54 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.54 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 7.69 Mrd. USD eingefahren.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 7,63 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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