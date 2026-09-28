AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Montagabend mit roter Tendenz

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 4,0 Prozent im Minus bei 605,31 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'698 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 596,07 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 626,91 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'906'134 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 638,83 USD. Dieser Kurs wurde am 25.09.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 5,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 157,09 USD fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 74,05 Prozent wieder erreichen.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent auf 11.54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2026 7,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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